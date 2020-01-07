Новий уряд Австрії на чолі з Курцем склав присягу

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у вівторок призначив та привів до присяги новий склад уряду на чолі з федеральним канцлером Себастіаном Курцем.

Перед цим федеральний президент відправив у відставку попередній перехідний уряд технократів на чолі з Брігітте Бірляйн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Австрійці зараз очікують, що новий федеральний уряд працюватиме в хорошому темпі, зважено та добросовісно в інтересах нашої країни. І я закликаю вас залишатися при цьому в діалозі – один з одним, але також і з парламентськими партіями, громадянським суспільством, з вашими противниками та друзями, а також перебувати в діалозі з Австрією", - заявив Ван дер Беллен у своєї промові перед призначенням нових міністрів.

Президент зазначив, що сьогодні членам уряду надається влада, яка є невід’ємним компонентом політики, однак не слід забувати, що влада – "це засіб, а не мета". Він закликав нових міністрів служити всім австрійцям, зміцнювати ліберальну демократію з верховенством права в Австрії та посилювати єдність в австрійському суспільстві та Європі загалом.

Після цього федеральний президент Австрії підписав указ про призначення нового федерального канцлера - лідера ÖVP Курца. Потім Ван дер Беллен призначив поданих Курцем нових міністрів та привів їх до присяги.

Склад нового уряду був визначений під час тривалих коаліційних переговорів між "Австрійською народною партією" та "Зеленими". ÖVP представлена в коаліційному уряді 11 особами - федеральним канцлером та 10 міністрами. "Зелені" делегували в уряд 4 осіб (включаючи віцеканцлера). Крім того, від обох партій в уряд призначено по одному державному секретарю.

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Таким чином, 33-річний Курц вдруге очолив Раду міністрів Австрії. Минулий коаліційний уряд на чолі з Курцем, створений у 2017 р. між ÖVP та правопопулістською "Австрійською партією свободи" (FPÖ), був відправлений у відставку наприкінці травня 2019 р. на тлі політичної кризи в країні, спровокованої так званим скандалом Ібіцагейт.

Вернер Коглер, як очільник партії "Зелені", що є молодшим партнером по коаліції, став віцеканцлером, федеральним міністром з питань державної служби та спорту.

Впливове міністерство внутрішніх справ очолив генеральний секретар ÖVP Карл Нехаммер, який вважається прихильником жорсткого підходу в питаннях міграції та безпеки. Очільником міністерства оборони стала Клаудіа Таннер – перша жінка в історії Австрії на чолі оборонного відомства. Міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ залишився Александер Шалленберг, який очолював МЗС у складі перехідного уряду технократів на чолі з Брігіттою Бірляйн.

Міністерство економіки та цифровізації очолить Маргарете Шрамбрьок, яке вже була на чолі економічного відомства під час коаліції між ÖVP- FPÖ. На важливе міністерство фінансів призначений очільник ÖVP у Відні Гернот Блюмель, який у минулому коаліційному уряді був міністром федеральної канцелярії, сферами відповідальності якого були Європа, мистецтво, культура та ЗМІ.

Міністром стійкого розвитку та туризму стала Елізабет Кьостінгер, яка в уряді ÖVP-FPÖ очолювала колишнє міністерство захисту навколишнього середовища та сільського господарства. Сферу довкілля було забрано з міністерства та передано до відповідальності міністерства транспорту, інновацій та технологій на чолі з представником "Зелених".

Міністром освіти, науки та дослідження став колишній віцеректор Віденського університету Гайнц Фасманн, який вже очолював освітнє відомство в уряді ÖVP- FPÖ (2017-2019).

Міністром без портфеля в федеральній канцелярії стала Сузанне Рааб (від ÖVP), сферою відповідальності якої буде тема міграції. Ще одним міністром без портфеля в федеральній канцелярії призначено Крістіне Ашбахер, яка, як очікується, відповідатиме за сфери праці та сім’ї. Третім міністром без портфеля в федеральній канцелярії стала Кароліне Едтштадлер, яка раніше обіймала посаду державного секретаря від ÖVP в МВС і, як планується, відповідатиме на своїй новій посаді за питання Європи.

Міністерство транспорту, інновацій та технологій, яке також буде ключовим відомством у сфері екології, очолила представниця "Зелених" Леоноре Гевесслер, яка раніше керувала австрійською неурядовою екологічною організацією Global 2000.

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Представникам "Зелених" відійшло і міністерство конституції, реформ, дерегуляції та юстиції, на чолі якого призначена Альма Цадіч, юрист за освітою, уродженка Боснії.

Міністром праці, соціальних справ, здоров’я та захисту прав споживачів від "Зелених" став Рудольф Аншобер, активний діяч у сфері захисту навколишнього середовища.

Державним секретарем від ÖVP (в міністерстві транспорту, інновацій та технологій) призначений Магнус Бруннер. Держсекретарем від "Зелених" (в міністерстві з питань державної служби та спорту) стала Ульріке Луначек.

Перше засідання нового уряду заплановано у середу, 8 січня. У четвер або в п’ятницю має відбутися представлення нового уряду на чолі з Курцем у Національній раді (нижній палаті парламенту) Австрії.