Новий уряд Австрії хоче дозволити превентивне затримання

Новий уряд Австрії хоче дозволити превентивне затримання

Укрінформ
Новий коаліційний уряд Австрії виступає за можливість превентивного взяття під варту осіб, які становлять загрозу громадській безпеці.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Окремі випадки в недалекому минулому болісно показали нам, що в нашій сучасній правовій системі існують прогалини в поводженні з небезпечними особами. Таким чином, має бути запроваджена додаткова конституційна можливість взяття під варту (превентивне затримання з метою захисту широкої громадськості) стосовно осіб, щодо яких існують дані про те, що вони становлять загрозу громадській безпеці", - йдеться у документі в розділі, присвяченому міграції та прохачам притулку.

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Вказується на те, що така норма вже існує у 15 європейських країнах, наприклад у Нідерландах, Бельгії чи Люксембургу. Втілення цього положення в Австрії має відбуватися з дотриманням конституції країни, положень ЄСПЛ та законодавства ЄС.

За введення цієї форми позбавлення волі виступав ще попередній коаліційний уряд. Водночас правозахисники, серед яких були й представники "Зелених", раніше гостро критикували ці плани.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером 2 січня завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 року.

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Згідно з результатами коаліційних переговорів, Австрійська народна партія, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Приведення до присяги нових членів уряду Австрії очікується 7 січня.

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