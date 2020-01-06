Новий уряд Австрії хоче дозволити превентивне затримання

Новий коаліційний уряд Австрії виступає за можливість превентивного взяття під варту осіб, які становлять загрозу громадській безпеці.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Окремі випадки в недалекому минулому болісно показали нам, що в нашій сучасній правовій системі існують прогалини в поводженні з небезпечними особами. Таким чином, має бути запроваджена додаткова конституційна можливість взяття під варту (превентивне затримання з метою захисту широкої громадськості) стосовно осіб, щодо яких існують дані про те, що вони становлять загрозу громадській безпеці", - йдеться у документі в розділі, присвяченому міграції та прохачам притулку.

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Вказується на те, що така норма вже існує у 15 європейських країнах, наприклад у Нідерландах, Бельгії чи Люксембургу. Втілення цього положення в Австрії має відбуватися з дотриманням конституції країни, положень ЄСПЛ та законодавства ЄС.

За введення цієї форми позбавлення волі виступав ще попередній коаліційний уряд. Водночас правозахисники, серед яких були й представники "Зелених", раніше гостро критикували ці плани.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером 2 січня завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 року.

Згідно з результатами коаліційних переговорів, Австрійська народна партія, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Приведення до присяги нових членів уряду Австрії очікується 7 січня.