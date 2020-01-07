Штати почали підготовку санкцій проти Іраку – WP
Про це повідомляє Washington Post з посиланням на трьох чиновників США.
За словами співрозмовників газети, провідну роль у реалізації санкцій, якщо їх все ж таки введуть, відіграватимуть міністерство фінансів США і Білий дім. Джерела також підкреслюють, що остаточного рішення щодо введення цих санкцій поки немає.
Один з чиновників уточнив, що США мають намір "хоча б трохи почекати, щоб перевірити, чи виконає Ірак свою загрозу виставити американські війська з території країни.
Видання відзначає, що введення санкцій проти Іраку торкнеться і США, оскільки за 17 років війни між країнами встановилися тісні зв'язки. Також підкреслюється, що тисячі американських солдатів загинули під час іракської війни, на яку Вашингтон витратив понад 1 трлн доларів.
Як повідомлялося, командувач елітними силами «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс в п'ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу аеропорту Багдада.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф схарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як "акт міжнародного тероризму з боку США".