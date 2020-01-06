Кібератака на МЗС Австрії триває третій день

Кібератака на МЗС Австрії триває третій день

Укрінформ
Потужний кібернапад на комп’ютерну мережу міністерства закордонних справ Австрії зі сторони, можливо, державного суб’єкта триває вже третій день.

Про це заявив речник австрійського МЗС Петер Гушельбауер в коментарі інформагентству АРА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кібернапад на ІТ-системи міністерства закордонних справ триває і в свято Трьох королів (6 січня – ред.). Атаки продовжуються, як і технічні контрзаходи, до яких залучені також спеціалісти міністерства внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі складно оцінити, коли кібернапад буде припинено.

З тактичних причин технічні деталі кібернападу не розголошуються. Таким чином, поки не ясно, чи були якісь дані викрадені чи змінені. Офіційний веб-сайт МЗС Австрії продовжує працювати без проблем, нападу зазнали внутрішні комп’ютерні мережі відомства.

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Раніше у спільній заяві МЗС та МВС Австрії увечері 4 січня було повідомлено, що ІТ-системи федерального міністерства закордонних справ "стали об’єктом серйозного кібернападу".

Відповідно до австрійського законодавства, для реагування на інцидент створено координаційний комітет, для протидії задіяні усі відповідні федеральні відомства.

При цьому, у заяві йшлося про те, що "з огляду на складність та характер нападу" не слід виключати, що "мова йде про цілеспрямовану атаку з боку державного суб’єкта". Деякі австрійські ЗМІ зробили припущення, що за кібератакою могла б стояти Росія, однак ці дані наразі не були підтверджені.

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