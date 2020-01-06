Іран викликав посла Швейцарії після погроз Трампа

Іран викликав у неділю швейцарського посла Маркуса Лейтнера, який представляє інтереси США у Тегерані, щоб висловити протест проти заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє MEHR.

"Посол Швейцарії в Ісламській Республіці Іран Маркус Лейтнер був викликаний до МЗС Ірану в неділю, щоб отримати офіційну ноту протесту щодо суботнього твіту Дональда Трампа, в якому президент США погрожував знищити 52 іранські пам'ятки культури", - йдеться у повідомленні.

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Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що “Ісламська Республіка Іран ніколи не відступатиме перед обличчям будь-яких загроз та готова відповісти на будь-яку загрозу чи дії проти її територіальної безпеки та цілісності”.

“На запит іранського уряду та нації, Ісламська Республіка Іран, крім усіх політичних та правових заходів, зберігає своє право відповідати за вбивство мученика Касема Сулеймані у відповідний час", - додав він

У свою чергу, Посол Швейцарії зазначив, що він якомога швидше доставить це повідомлення уряду США.

Як повідомляв Укрінформ, американський президент Дональд Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерану.

У ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».