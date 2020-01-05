Іран готує удари по військових об'єктах США у відповідь на ліквідацію Сулеймані

Військовий радник верховного лідера Ірану генерал-майор Хуссеїн Деган заявив у неділю, що Іран готує удар по військових об'єктах США у відповідь на вбивство генерала Сулеймані.

Про це повідомляє CNN.

"Військовий радник Верховного лідера Ірану заявив у неділю, що реакція Тегерану на вбивство найвпливовішого генерала Сполученими Штатами буде напевно здійснена військовим шляхом", - йдеться у повідомленні.

В ексклюзивному інтерв'ю CNN у Тегерані генерал-майор Хуссеїн Деган виступив з прямою погрозою від імені чиновників Ірану після вбивства генерала Касема Сулеймані унаслідок ракетного удару у Багдаді.

Деган зазначив, що Іран буде бити безпосередньо по "військових об'єктах США".

Хуссеїн Деган - колишній міністр оборони, тепер головний військовий радник аятолли Алі Хаменеї, зазначив що репресії будуть надходити з боку самого Ірану, а не його союзних бойовиків в регіоні.

"Можна сказати, що Америка, президент Трамп, вчинили ворожі дії безпосередньо проти нас, тому ми вживатимо таких заходів проти Америки", - додав Деган.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

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Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

У зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.