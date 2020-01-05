Іран звернувся до Ради Безпеки ООН через вбивство Сулеймані

Тегеран ініціює розгляд у Раді Безпеки ООН питання загибелі іранського військового командувача у Іраку Касема Сулеймані.

Про це повідомляє News.am.

"Іран звернувся до Ради Безпеки ООН з приводу розгляду загибелі іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок авіаудару США в Іраку", - заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

За словами Мусаві, міністерство закордонних справ Ірану вже ініціювало належні політичні, правові та міжнародні процедури, зокрема і на рівні ООН та Ради Безпеки.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У зв'язку з цим Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.