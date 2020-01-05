У Штатах — антивоєнні протести проти ескалації відносин з Іраном

У кількох містах Сполучених Штатів Америки, зокрема й Вашингтоні, тривають протести проти подальшої ескалації відносин з Іраном, яка почалася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Стрим із протестів у Вашингтоні у Facebook проводило видання NowThis Daily.

Акції тривають у кількох містах США. Зокрема, у Вашингтоні кількасот протестувальників скандували антивоєнні гасла на кшталт "Трамп каже: більше війни — ми кажемо: ні війні!" і "Більше жодних санкцій та війни!".

У руках людей — плакати з написами "Перестаньте бомбардувати Ірак" і "Геть американських військових з Іраку".

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Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

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Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.