Пожежі в Австралії: на боротьбу з вогнем вийдуть тисячі військових запасу

Вперше в історії Австралії кілька тисяч військовослужбовців запасу будуть залучені до боротьби з масштабними пожежами, що бушують в декількох штатах країни.

Про це інформує DW.

«До 3000 військовослужбовців запасу будуть покликані до участі в гасінні масштабних лісових пожеж, що вирують на сході Австралії, та надання допомоги постраждалим від них. Про це повідомив у суботу, 4 січня, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон», - ідеться у публікації.

Зазначається, що, за даними австралійських ЗМІ, це перший таки випадок в історії країни.

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Для надання допомоги в боротьбі з пожежами у штатах Новий Південний Уельс, Вікторія і Південна Австралія створено три робочі групи. До їхніх завдань, зокрема, входить забезпечення нужденних продовольством, допомога в евакуації, а також виявлення потенційних вогнищ займання.

Як повідомляв Укрінформ, в австралійських штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс зафіксовано більше сотні лісових пожеж. У вогні загинули вже щонайменше 20 осіб.

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Посольство України в Австралії попередило наших співвітчизників про те, що влада цієї країни рекомендує утриматися від поїздок в певні місцевості штатів Новий Південний Уельс і Вікторія у зв'язку з підвищеною небезпекою.

Фото: АА