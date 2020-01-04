США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ

Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

«Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі», рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада. Крім того, повідомляється про трьох поранених.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls — Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 січня 2020 р.

У проіранському угрупованні «Хашд аш-Шаабі», також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати "жорстокої помсти".

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.