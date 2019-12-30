В Уругваї виявили кокаїну на майже $1 мільярд
Укрінформ
Уругвайські правоохоронці виявили в порту Монтевідео 4,4 тонни кокаїну на суму близько 1 мільярда доларів США.
Про це повідомляє BBC.
“Уругвайські правоохоронці виявили рекордну партію кокаїну у 4,4 тонни, назвавши операцію найпотужнішим ударом в історії проти контрабандистів в країні”, - йдеться у повідомленні.
За даними чиновників, вулична вартість наркотиків сягає майже одного мільярда доларів США.
Сама спецоперація була проведена в порту в Монтевідео.
Зазначається, що кокаїн був захований у чотирьох контейнерах з борошном, які повинні були відправити до Того.
Як повідомлялося, працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну — майже 2 тонни — вартістю близько 2 мільярди злотих (понад $500 мільйонів).
Фото: AFP