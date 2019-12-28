У Нью-Йорку затвердили бюджет ООН на 2020 рік

Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет Організації Об’єднаних Націй на наступний рік.

Бюджет ООН становитиме $3,1 млрд, передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Як пояснив у коментарі агентству речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, уперше бюджет ухвалено не на два роки, як це практикувалося раніше, а на один.

«Гнучкіший підхід у плануванні коштів є частиною реформи ООН. Україна вітає схвалення регулярного бюджету», - зазначив Ніколенко.

За його словами, регулярний бюджет покриває всю діяльність системи ООН - за винятком операцій задля підтримання миру. Для них ухвалюється окремий кошторис - традиційно влітку. Нині його річний обсяг становить $6,5 млрд.

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«Дуже важливо, - зауважив дипломат, - що $17,5 млн будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів у Сирії. Погодження цієї статті видатків далося вкрай непросто. Росія намагалася блокувати гроші на розслідування спочатку в профільному комітеті, а потім і в Генасамблеї. Попри це, наступного року сирійці матимуть більше шансів на правосуддя».

Бюджет ООН наповнюватиметься коштом внесків держав-членів відповідно до затвердженої шкали. Термін сплати - 31 січня. Найбільша частка припадає на США – 22%. Україна, за словами Ніколенка, заплатить близько $1,7 млн.