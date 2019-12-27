Нетаньягу заявляє про перемогу на внутрішньопартійних виборах та шанс залишитися прем'єром

Нетаньягу заявляє про перемогу на внутрішньопартійних виборах та шанс залишитися прем'єром

Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляє про перемогу на внутрішньопартійних виборах партії Лікуд, а отже - шанс залишитися главою уряду.

Про це він написав у Twitter.

"Велика перемога! Дякую друзям і членам Лікуду за підтримку, довіру та любов. Із Божою допомогою я приведу Лікуд до великої перемоги на майбутніх виборах і далі вестиму державу Ізраїль до безпрецедентних досягнень", — написав Нетаньягу.

Згідно з даними екзит-полів, Нетаньягу отримав підтримку 71% членів партії. Офіційні дані стануть відомі 27 грудня.

Відтак Нетаньягу поведе партію на вибори та має шанс знову очолити уряд.

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Як повідомляв Укрінформ, політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні відбудуться треті за останній рік парламентські вибори.

Останній термін формування уряду сплив опівночі 12 грудня за київським часом, а спроби створити коаліцію припинилися ще раніше.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 2 або 10 березня 2020 року.

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