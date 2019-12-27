Нетаньягу заявляє про перемогу на внутрішньопартійних виборах та шанс залишитися прем'єром

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляє про перемогу на внутрішньопартійних виборах партії Лікуд, а отже - шанс залишитися главою уряду.

Про це він написав у Twitter.

"Велика перемога! Дякую друзям і членам Лікуду за підтримку, довіру та любов. Із Божою допомогою я приведу Лікуд до великої перемоги на майбутніх виборах і далі вестиму державу Ізраїль до безпрецедентних досягнень", — написав Нетаньягу.

ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26 грудня 2019 р.

Згідно з даними екзит-полів, Нетаньягу отримав підтримку 71% членів партії. Офіційні дані стануть відомі 27 грудня.

Відтак Нетаньягу поведе партію на вибори та має шанс знову очолити уряд.

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Як повідомляв Укрінформ, політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні відбудуться треті за останній рік парламентські вибори.

Останній термін формування уряду сплив опівночі 12 грудня за київським часом, а спроби створити коаліцію припинилися ще раніше.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 2 або 10 березня 2020 року.