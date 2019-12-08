Нетаньягу буде домагатися від США визнання анексії Йорданської долини

Офіційний Єрусалим буде домагатися від США визнання суверенітету Ізраїлю над Йорданською долиною.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє The Jerusalem Post.

«Я хочу визнання США нашого суверенітету над долиною річки Йордан», - заявив прем'єр.

Він також прокоментував заяви держсекретаря США Майка Помпео відносного того, що під час зустрічі з Нетаньягу в Лісабоні минулого тижня питання про визнання Штатами анексії долини не піднімалося.

«Ні, вони не сказали, що воно (питання - ред.) не піднімалося, вони сказали, що формальний план не обговорювався. Так, цей момент ще не прояснювали. Але питання було піднято», - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу сказав, що має намір обговорити питання визнання з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, що прийшов час поширити суверенітет Ізраїлю на долину річки Йордан, а також визначити статус всіх поселень в Іудеї і Самарії, тих, які знаходяться всередині блоків поселень, і тих, які не входять до блоків. Вони будуть частиною держави Ізраїль», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв у разі перемоги на запланованих парламентських виборах до Кнесету поширити суверенітет Ізраїлю на Йорданську долину, що є частиною Західного берега річки Йордан.