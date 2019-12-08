Нетаньягу буде домагатися від США визнання анексії Йорданської долини

Нетаньягу буде домагатися від США визнання анексії Йорданської долини

Укрінформ
Офіційний Єрусалим буде домагатися від США визнання суверенітету Ізраїлю над Йорданською долиною.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє The Jerusalem Post.

«Я хочу визнання США нашого суверенітету над долиною річки Йордан», - заявив прем'єр.

Він також прокоментував заяви держсекретаря США Майка Помпео відносного того, що під час зустрічі з Нетаньягу в Лісабоні минулого тижня питання про визнання Штатами анексії долини не піднімалося.

«Ні, вони не сказали, що воно (питання - ред.) не піднімалося, вони сказали, що формальний план не обговорювався. Так, цей момент ще не прояснювали. Але питання було піднято», - зазначив прем'єр Ізраїлю.

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Нетаньягу сказав, що має намір обговорити питання визнання з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, що прийшов час поширити суверенітет Ізраїлю на долину річки Йордан, а також визначити статус всіх поселень в Іудеї і Самарії, тих, які знаходяться всередині блоків поселень, і тих, які не входять до блоків. Вони будуть частиною держави Ізраїль», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв у разі перемоги на запланованих парламентських виборах до Кнесету поширити суверенітет Ізраїлю на Йорданську долину, що є частиною Західного берега річки Йордан.

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