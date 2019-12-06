У Штатах ухвалили резолюцію щодо Ізраїлю, яка суперечить позиції Трампа

Палата представників у п’ятницю схвалила резолюцію, яка підтримує розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту лише з позиції "дві держави для двох народів", що узгоджується з попередньою політикою США.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

"Лише рішення про існування двох держав..., - ідеться в резолюції, — може забезпечити виживання Ізраїлю як єврейської демократичної держави та задовольнити законні прагнення палестинського народу мати свою власну державу".

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США, відповідно до документа, можуть підтримувати лише ті рішення, котрі «узгоджуються з попередніми пропозиціями Сполучених Штатів щодо визнання права палестинців на самовизначення та посилення довготривалої безпеки Ізраїлю та нормалізації його відносин зі своїми сусідами».

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Як повідомлялося раніше, Трамп заявляв що Сполучені Штати більше не просуватимуть політику «дві держави для двох народів», яку Вашингтон обстоював десятиліттями, і робив кроки, котрі суперечать попередній позиції США.

У листопаді адміністрація Трампа оголосила, що США більше не вважають ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права, навесні Трамп офіційно визнав спірні Голанські висоти ізраїльською територією, а в грудні 2017 року визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й розпорядився перемістити туди посольство США з Тель-Авіва.