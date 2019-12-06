У Штатах ухвалили резолюцію щодо Ізраїлю, яка суперечить позиції Трампа
Про це передає власний кореспондент Укрінформу.
"Лише рішення про існування двох держав..., - ідеться в резолюції, — може забезпечити виживання Ізраїлю як єврейської демократичної держави та задовольнити законні прагнення палестинського народу мати свою власну державу".
США, відповідно до документа, можуть підтримувати лише ті рішення, котрі «узгоджуються з попередніми пропозиціями Сполучених Штатів щодо визнання права палестинців на самовизначення та посилення довготривалої безпеки Ізраїлю та нормалізації його відносин зі своїми сусідами».
Як повідомлялося раніше, Трамп заявляв що Сполучені Штати більше не просуватимуть політику «дві держави для двох народів», яку Вашингтон обстоював десятиліттями, і робив кроки, котрі суперечать попередній позиції США.
У листопаді адміністрація Трампа оголосила, що США більше не вважають ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права, навесні Трамп офіційно визнав спірні Голанські висоти ізраїльською територією, а в грудні 2017 року визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й розпорядився перемістити туди посольство США з Тель-Авіва.