Ізраїль зруйнував палестинське поселення на Західному березі ріки Йордан

Ізраїль зруйнував палестинське поселення, розташоване на Західному березі ріки Йордан.

Про це Xinhua розповів представник палестинської адміністрації Ратеб Джабор.

За його словами, ізраїльські військові супроводили важку техніку до палестинської зони поблизу Хеброна, де та зруйнувала чотири будинки, залишивши бездомними 11 членів трьох родин.

Ізраїльська армія також зруйнувала завод, який використовували місцеві фермери.

Нагадаємо: держсекретар США Майкл Помпео минулого місяця заявив, що Вашингтон більше не вважає будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права.

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Члени ЄС та низка інших держав, однак, висловилися проти подібних змін.