У Трампа не вважають незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях

Адміністрація Трампа оголосила, що США більше не вважають ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив державний секретар США Майк Помпео в понеділок.

Водночас, як повідомляє The Washington Post, зміна політики може підірвати будь-які мирні зусилля з палестинцями. Раніше, нагадує видання, Сполучені Штати вважали ці поселення незаконними.

"Але президент Трамп різко змінив політику щодо Ізраїлю та палестинських територій, аби посилили політичну підтримку прем'єра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньягу", - пише WP.

Навесні, нагадує газета, Трамп офіційно визнав спірні Голанські висоти ізраїльською територією, а у грудні 2017 року офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й наказав посольству США переїхати туди з Тель-Авіва. Це рішення обурило палестинців, оскільки вони також вважають Єрусалим своїм містом.

Нагадаємо: ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан виникли після 1967 року, коли Ізраїль окупував ці території під час Шестиденної війни. Рада Безпеки ООН визначила, що політика держави зі створення поселень на окупованих палестинських територіях не має законних підстав і становить серйозну перешкоду для встановлення миру на Близькому Сході.