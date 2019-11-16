Ізраїль завдає ударів по об'єктам ХАМАС у Секторі Гази
Укрінформ
Ізраїль завдає ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази.
Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії оборони.
До цього повідомлялося, що дві ракети були випущені з Сектора Гази в напрямку ізраїльського міста Беер-Шева, проте були перехоплені системою ППО «Залізний купол».
«Наразі ми наносимо удари по об'єктах терористичної інфраструктури ХАМАС в секторі Гази»,— йдеться в повідомленні.
Про те, які саме об'єкти піддаються атаці, в повідомленні не уточнюється.
Нагадаємо, загострення конфлікту на кордонах сектора Гази почалося в ніч на вівторок після ліквідації Ізраїлем командира «Ісламського джихаду» Бахи Абу аль-Ата.