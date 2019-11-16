Ізраїль завдає ударів по об'єктам ХАМАС у Секторі Гази

Ізраїль завдає ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії оборони.

До цього повідомлялося, що дві ракети були випущені з Сектора Гази в напрямку ізраїльського міста Беер-Шева, проте були перехоплені системою ППО «Залізний купол».

«Наразі ми наносимо удари по об'єктах терористичної інфраструктури ХАМАС в секторі Гази»,— йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ізраїль відповів на ракетні удари із Сектора Гази Про те, які саме об'єкти піддаються атаці, в повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, загострення конфлікту на кордонах сектора Гази почалося в ніч на вівторок після ліквідації Ізраїлем командира «Ісламського джихаду» Бахи Абу аль-Ата.