Ізраїль відповів на ракетні удари із Сектора Гази
Про це повідомляє AFP.
"Ізраїль оголосив про нові удари по цілях Ісламського джихаду в Газі", - йдеться в повідомленні.
Атака стала відповіддю на п'ять ракет, випущених по Ізраїлю з території Гази, дві з яких були перехоплені ізраїльською ППО "Залізний купол".
"Армія оборони Ізраїлю з великою серйозністю ставиться до порушення припинення вогню і ракет, спрямованих на Ізраїль", - підкреслили військові.
Як повідомлялося раніше, у четвер увечері із Сектора Гази по Ізраїлю було здійснено ракетний обстріл попри режим припинення вогню, запроваджений на тлі загибелі 34 палестинців у перестрілках цього тижня.
Нагадаємо, представники Ізраїлю і палестинського угруповання "Ісламський джихад" 14 листопада досягли угоди про припинення вогню за посередництва Єгипту.