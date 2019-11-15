Ізраїль відповів на ракетні удари із Сектора Гази

Літаки Армії оборони Ізраїлю атакували об'єкти радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у відповідь на ракетні удари з території Сектора Гази.

Про це повідомляє AFP.

"Ізраїль оголосив про нові удари по цілях Ісламського джихаду в Газі", - йдеться в повідомленні.

Атака стала відповіддю на п'ять ракет, випущених по Ізраїлю з території Гази, дві з яких були перехоплені ізраїльською ППО "Залізний купол".

"Армія оборони Ізраїлю з великою серйозністю ставиться до порушення припинення вогню і ракет, спрямованих на Ізраїль", - підкреслили військові.

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Як повідомлялося раніше, у четвер увечері із Сектора Гази по Ізраїлю було здійснено ракетний обстріл попри режим припинення вогню, запроваджений на тлі загибелі 34 палестинців у перестрілках цього тижня.

Нагадаємо, представники Ізраїлю і палестинського угруповання "Ісламський джихад" 14 листопада досягли угоди про припинення вогню за посередництва Єгипту.