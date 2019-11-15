По Ізраїлю випустили дві ракети із Сектору Гази

По Ізраїлю випустили дві ракети із Сектору Гази

Укрінформ
Увечері в четвер із Сектору Гази по Ізраїлю запустили дві ракети.

Про це повідомляє у Twitter Армія оборони Ізраїлю.

Cистема ППО "Залізний купол" перехопила обидві ракети. На їх запуск спрацювала повітряна тривога.

Як повідомлялося, представники Ізраїлю та палестинського угруповання "Ісламський джихад" 14 листопада досягли угоди щодо припинення вогню за посередництвом Єгипту.

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Напередодні, як зазначили ізраїльські військові, після знищення Ізраїлем лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату у вівторок вранці по території Ізраїлю з Сектору Гази були випущені щонайменше 220 ракет. Ізраїльська ППО перехопила 90 відсотків ракет.

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