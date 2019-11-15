По Ізраїлю випустили дві ракети із Сектору Гази

Про це повідомляє у Twitter Армія оборони Ізраїлю.

Cистема ППО "Залізний купол" перехопила обидві ракети. На їх запуск спрацювала повітряна тривога.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעות לפני מספר דקות, זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל, שיורטו על–ידי לוחמי כיפת ברזל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 листопада 2019 р.

Як повідомлялося, представники Ізраїлю та палестинського угруповання "Ісламський джихад" 14 листопада досягли угоди щодо припинення вогню за посередництвом Єгипту.

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Напередодні, як зазначили ізраїльські військові, після знищення Ізраїлем лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату у вівторок вранці по території Ізраїлю з Сектору Гази були випущені щонайменше 220 ракет. Ізраїльська ППО перехопила 90 відсотків ракет.