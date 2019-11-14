Ізраїль заявляє про поновлення обстрілів із Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю (IDF) повідомила про обстріл із території Сектору Гази в бік Ізраїлю, незважаючи на досягнуту угоду про перемир'я.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства Ізраїлю.

"З Сектору Гази в бік Ізраїлю щойно випустили ракету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, представники Ізраїлю та палестинського угруповання "Ісламський джихад" сьогодні досягли угоди щодо припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Напередодні, як зазначили ізраїльські військові, після вбивства Ізраїлем лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату у вівторок вранці, по території Ізраїлю з Сектору Гази було випущено щонайменше 220 ракет. Ізраїльська ППО перехопила 90 відсотків ракет.