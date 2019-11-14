Ізраїль та "Ісламський джихад" узгодили перемир'я – ЗМІ

Представники Ізраїлю та палестинського угруповання "Ісламський джихад" досягли угоди про припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Про це повідомляє Haaretz.

«Ізраїль та «Ісламський джихад» погодилися припинити бойові дії в Газі та навколо неї», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з припиненням вогню воєнізована група у Газі негайно припинить будь-яке насильство, тоді як Ізраїль погодився не здійснювати більше зумисних убивств і перестане використовувати бойові набої проти протестувальників на кордоні з Газою.

За останніми даними, кількість загиблих через обстріли Ізраїлем території сектора Гази зросла до 32. Щонайменше 97 осіб були поранені під час ізраїльських ударів з вівторка по четвер.

Раніше голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який наказав здійснити операцію з ліквідації лідера терористів, звинуватив Багу Абу Аль-Ату в організації нещодавніх атак із боку терористів на Ізраїль та плануванні нових нападів у найближчому майбутньому. Як повідомлялося, Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Сектору Гази й убили лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату.

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Як зазначили ізраїльські військові, після вбивства Ізраїлем лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату у вівторок вранці, по території Ізраїлю з Сектору Гази було випущено щонайменше 220 ракет. Ізраїльська ППО перехопила 90 відсотків ракет.