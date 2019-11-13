Київ закликає Палестину та Ізраїль до деескалації конфлікту

Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетними обстрілами території сектора Газа та ударами ЦАХАЛу у відповідь.

Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ щодо ескалації ситуації довкола сектора Газа, повідомляє пресцентр МЗС.

"Вважаємо абсолютно неприпустимими обстріли цивільного населення. Закликаємо сторони до оперативної деескалації з метою захисту мирних громадян", - сказала Зеленко.

Як повідомлялося, 12 листопада ізраїльські військові повідомили, що з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено 50 ракет, 20 із яких перехопила ізраїльська система ППО.

Міністерство охорони здоров’я Палестинської автономії заявило, що внаслідок ізраїльського удару загинули двоє палестинців. Водночас у заяві в армії Ізраїлю підкреслювалося, що цілями ракет, запущених із сектора Газа були мирні ізраїльтяни, тоді як удари ЦАХАЛу були точковими і націленими на лідерів терористичного угруповання.

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Раніше ударом ВВС Ізраїля у секторі Газа були убиті один із командирів "Ісламського джихада" Баха Абу ель-Атта і його дружина.