Ізраїль знову обстріляли з сектора Гази

З сектора Гази було випущено дві ракети по території Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони країни у Twitter.

"2 ракети вистрілили з Гази на Ізраїльське цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

2 rockets were just fired from #Gaza at Israeli civilians.



1 rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. — Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019

Одну із випущених ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

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Як раніше повідомляло агентство, 14 листопада, Ізраїль та угруповання "Ісламський джихад" погодилися укласти перемир’я, яке було одразу ж порушене з боку ісламістів.