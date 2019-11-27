Ізраїль знову обстріляли з сектора Гази
Укрінформ
З сектора Гази було випущено дві ракети по території Ізраїлю.
Про це повідомляє пресслужба Армії оборони країни у Twitter.
"2 ракети вистрілили з Гази на Ізраїльське цивільне населення", - йдеться у повідомленні.
2 rockets were just fired from #Gaza at Israeli civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019
1 rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
Одну із випущених ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони "Залізний купол".
Як раніше повідомляло агентство, 14 листопада, Ізраїль та угруповання "Ісламський джихад" погодилися укласти перемир’я, яке було одразу ж порушене з боку ісламістів.