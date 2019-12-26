Офіційний Тегеран заперечує дані про півтори тисячі загиблих на протестах

Офіційний Тегеран заперечує повідомлення низки світових ЗМІ про значну кількість загиблих під час протестів у країні.

Про це повідомляє DW.

"Деякі іноземні ЗМІ відомі тим, що поширюють брехню про Іран", - заявив у середу речник уряду Алі Рабей.

Раніше агентство Reuters повідомило, що з листопада під час сутичок в Ірані загинули 1,5 тисячі людей. За даними Reuters, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї особисто розпорядився придушити антиурядові протести, що й зумовило жорстокі дії силовиків.

Ця цифра уп'ятеро перевищує дані правозахисної організації Amnesty International, за підрахунками якої у країні під час протестів загинули 304 особи і ще кілька тисяч були поранені. За даними організації, більшість людей загинули від вогнепальних поранень. "Це вказує на те, що сили безпеки застосовують вогнепальну зброю з наміром вбити", - йдеться у повідомленні Amnesty. Ці дані Тегеран також назвав "пропагандистським сценарієм".

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Тегеран неодноразово критикував повідомлення іноземних ЗМІ та міжнародних організацій щодо кількості загиблих, називаючи їх "абсолютно неправильними". Утім, уряд країни досі не навів власних даних щодо числа жертв сутичок.

Як уточнює іранська інформагенція ISNA, речник іранського уряду зауважив, що цей факт також міг сприяти поширенню "фейкових новин" щодо кількості загиблих. "Можливо, це й наша провина, що ми не оприлюднили цю інформацію раніше", - сказав Рабей. Тегеран надасть таку інформацію найближчим часом, додав він.

За непідтвердженими даними, під час протестів загалом було затримано понад тисячу людей. Серед них - 180 "підбурювачів", якім загрожує смертна кара. При цьому через блокування інтернету у країні фото- та відеопідтверджень щодо протестів дуже мало.

Як повідомляв Укрінформ, протести в Ірані проти підвищення цін на паливо і нормування продажу пального населенню за пільговою ціною почалися 15 листопада. 19 листопада в ООН висловили стурбованість через "значну кількість загиблих" внаслідок застосування силовиками і поліцією бойових набоїв проти мітингувальників.

На початку місяця Amnesty International заявляла про дві сотні загиблих.

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