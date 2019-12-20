США ввели санкції проти іранських суддів, які карали опозицію

Міністерство фінансів США повідомило про запровадження санкцій проти двох суддів з Ірану, які вели процеси над супротивниками режиму.

Про це йдеться в офіційному повідомленні мінфіну США, передає кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох суддів, які очолювали революційні суди іранського режиму й роками карали громадян Ірану, а також людей із подвійним громадянством за те, що вони користувалися свободою зібрань висловлення думок", - зазначають в американському відомстві.

При цьому наголошується, що в багатьох випадках ці судді засуджували супротивників режиму до страти.

Аболгассем Салаваті та Мохаммад Могіссе, проти яких США ввели санкції, брали участь у показових процесах над журналістами, адвокатами, політичними активістами та представниками національних і релігійних меншин, уточнили в мінфіні США.