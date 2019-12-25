Влада Ірану блокує мобільний інтернет

Влада Ірану почала блокувати доступ до послуг мобільного інтернету у деяких провінціях країни після того, як опозиція закликала до нових протестів.

Про це повідомляє The Independent.

"Влада Ірану призупинила роботу мобільного інтернету у декількох політично чутливих частинах країни на тлі закликів до відновлення протестів проти режиму у четвер", - йдеться у повідомленні.

Послуги мобільного інтернету були відключені в середу у провінції Альборц, що неподалік столиці Тегерану, провінції Фарс, а також Курдистан на заході та Занджан на сході Ірану.

Відключення підтверджують в соціальних мережах іранці, які висловлюють побоювання, що цей крок має на меті закрити країну від світу перед жорстокими репресіями, як минулого місяця, в результаті яких загинули сотні людей.