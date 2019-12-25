Китай випробував ракету, яка може

Китай випробував ракету, яка може "дістати" до США

Укрінформ
КНР здійснила випробувальний запуск нового типу ракети, що здатна нести ядерні боєголовки та вразити будь-який об'єкт у США.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

"Китайські військові цього тижня здійснили випробування нової ракети із запуском з підводного човна, здатної нести ядерну боєголовку та вражати цілі по всій території Сполучених Штатів Америки" - повідомили джерела у Пентагоні.

Випробування ракети JL-3 відбулися 22 грудня у Бохайській затоці біля північного узбережжя Китаю. Китай здійснив ракетний запуск на тлі повідомлень про те, що американська розвідка перебуває в стані готовності до очікуваного випробування ракет великої дальності Північною Кореєю.

За польотом ракети, спрямованої у західному напрямку, спостерігав американський супутник. Інші деталі випробувань поки невідомі.

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Речник Пентагону підполковник Девід Істберн заявив, що не володіє інформацією про цей тест. Як зазначається, це щонайменше четверті випробування ракети JL-3 протягом останніх двох років.

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