Французькі залізничники через страйки вже втратили €400 мільйонів

Французька державна компанія SNCF, що керує залізницями, в результаті страйку своїх співробітників втратила вже 400 мільйонів євро.

Про це заявив керівник компанії Жан-П'єр Фаранду, повідомляє RFI.

"400 мільйонів - це значна сума, яка дуже вплине на економічні підсумки 2019 року. Але підраховувати втрати ще зарано", - зазначив Фаранду.

Організований профспілками страйк триває у Франції вже 20-ий день. Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити «різдвяне перемир'я», серія протестів проти пенсійної реформи триває.

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Профспілки відмовилися припинити безстроковий страйк залізничників і співробітників паризької транспортної компанії RATP. Через це громадський транспорт у столиці ходить з серйозними перебоями, а у вихідні майже повністю припиняє роботу.

Повідомляється, що страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день.

Водночас професор університету Париж-Дофін Фредерік Донан оцінює втрати від страйку в півмільярда євро щодня.

У паризьких оперних театрах, співробітники яких також протестують проти скасування їх спеціального пенсійного режиму, за три тижні скасували кілька десятків виступів. Економічні збитки в державній установі оцінили у вісім мільйонів євро.

Наступні переговори між урядом і профспілками щодо пенсійної реформи заплановані на 7 січня. А наступна масова акція протесту попередньо відбудеться 9 січня.

Страйк підтримують і представники інших сфер, включаючи лікарів і працівників освіти.

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Як повідомлялося, запропонована урядом Франції пенсійна реформа передбачає збереження мінімального (легального) віку виходу на пенсію в 62 роки. Але для нарахування повних виплат треба буде працювати до досягнення так званого року вирівнювання, тобто до 64 років. Щоправда, це стосуватиметься тільки тих, хто народився після 1975 року.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд планує запровадити систему заохочень і бонусів. Водночас гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії - 1000 євро - для тих, у кого буде мінімальний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи замість чинних 42 пенсійних планів для різних категорій працівників.

Фото: АА