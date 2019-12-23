У Парижі протестувальники побилися з поліцією

У понеділок, на 19-й день загальнонаціонального страйку у Франції, учасники акції протесту побилися з поліцією неподалік Ліонського вокзалу у Парижі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Французькі страйкувальники-залізничники зіткнулися з поліцією у Парижі після проведення демонстрації проти пенсійної реформи, попри заклик Еммануеля Макрона до укладення Різдвяного перемир'я", - йдеться у повідомленні.

Сотні профспілкових діячів та протестувальників зібралися вранці біля станції Гаре-де-Ліон, якою користуються пасажири залізниці, які їдуть на південь у відпустку або на гірськолижні курорти до Альп, через протести близько половини поїздів на 23 та 24 грудня було скасовано.

Деякі страйкувальники виступали з промовами, заперечуючи запропоновані урядом зміни до пенсійної системи та пообіцяли продовжувати страйкувати на Різдво та Новий рік.

Більшість профспілок та залізничників проігнорували прохання французького президента про різдвяну паузу у страйку.

Як повідомлялося, два тижні страйків проти запланованої урядом пенсійної реформи спричинили хаос у Франції.

Зокрема, у суботу працювала лише половина від звичайної кількості швидкісних поїздів, а половина станцій метро у Парижі були закриті. Сотні авіарейсів скасовано.

Фото: Christophe Petit Tesson/EPA/Shutterstock