У Парижі протестувальники побилися з поліцією
Про це повідомляє The Guardian.
"Французькі страйкувальники-залізничники зіткнулися з поліцією у Парижі після проведення демонстрації проти пенсійної реформи, попри заклик Еммануеля Макрона до укладення Різдвяного перемир'я", - йдеться у повідомленні.
Сотні профспілкових діячів та протестувальників зібралися вранці біля станції Гаре-де-Ліон, якою користуються пасажири залізниці, які їдуть на південь у відпустку або на гірськолижні курорти до Альп, через протести близько половини поїздів на 23 та 24 грудня було скасовано.
Деякі страйкувальники виступали з промовами, заперечуючи запропоновані урядом зміни до пенсійної системи та пообіцяли продовжувати страйкувати на Різдво та Новий рік.
Більшість профспілок та залізничників проігнорували прохання французького президента про різдвяну паузу у страйку.
Як повідомлялося, два тижні страйків проти запланованої урядом пенсійної реформи спричинили хаос у Франції.
Зокрема, у суботу працювала лише половина від звичайної кількості швидкісних поїздів, а половина станцій метро у Парижі були закриті. Сотні авіарейсів скасовано.
Фото: Christophe Petit Tesson/EPA/Shutterstock