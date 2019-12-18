Уряд Франції готовий змінити пенсійну реформу на тлі протестів
Про це повідомляє АР.
"Французький уряд почав переговори з профспілками про можливі зміни в законопроєкті про пенсійну реформу, який викликав нищівні страйки та протести по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Джерело в оточенні президента країни Еммануеля Макрона на умовах анонімності зазначило, що президент «не відмовиться від проєкту», але «бажає поліпшити його». Також наголошується, що Макрон не планує брати участь у переговорах.
Як відомо, по всій Франції триває загальнонаціональний страйк і масові акції протесту проти урядової пенсійної реформи.
Запропонована урядом Франції пенсійна реформа передбачає збереження мінімального (легального) віку виходу на пенсію - 62 роки. Але для нарахування повних виплат потрібно буде працювати до досягнення так званого року вирівнювання, тобто 64 роки. Щоправда, це стосуватиметься тільки тих, хто народився після 1975 року.
В уряді пояснюють, що мета фактичного підвищення віку виходу на пенсію на два роки — необхідність збалансування пенсійного бюджету.
Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує ввести систему заохочень і бонусів. Водночас гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії в 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.
Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, які існують сьогодні.