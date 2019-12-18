Уряд Франції готовий змінити пенсійну реформу на тлі протестів

Уряд Франції готовий змінити пенсійну реформу на тлі протестів

Укрінформ
Французький уряд розпочав переговори з профспілками щодо можливих змін пенсійної реформи, яка викликала хвилю протестів серед сотні тисяч робочих по всій країні.

Про це повідомляє АР.

"Французький уряд почав переговори з профспілками про можливі зміни в законопроєкті про пенсійну реформу, який викликав нищівні страйки та протести по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Джерело в оточенні президента країни Еммануеля Макрона на умовах анонімності зазначило, що президент «не відмовиться від проєкту», але «бажає поліпшити його». Також наголошується, що Макрон не планує брати участь у переговорах.

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Як відомо, по всій Франції триває загальнонаціональний страйк і масові акції протесту проти урядової пенсійної реформи.

Запропонована урядом Франції пенсійна реформа передбачає збереження мінімального (легального) віку виходу на пенсію - 62 роки. Але для нарахування повних виплат потрібно буде працювати до досягнення так званого року вирівнювання, тобто 64 роки. Щоправда, це стосуватиметься тільки тих, хто народився після 1975 року.

В уряді пояснюють, що мета фактичного підвищення віку виходу на пенсію на два роки — необхідність збалансування пенсійного бюджету.

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Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує ввести систему заохочень і бонусів. Водночас гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії в 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, які існують сьогодні.

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