Уряд Франції призначив нового уповноваженого щодо пенсійної реформи

Уряд Франції призначив нового верховного комісара з питань пенсійної реформи.

Призначенні відбулося на тлі загальнонаціонального стайку та масових акцій протесту проти запропонованої владою пенсійної реформи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Новим верховним комісаром з питань пенсійної реформи став Лоран Петражевскі - депутат парламенту від партії президента Емманюеля Макрона «Республіко, вперед!», який також виконує обов'язки речника цієї політичної сили.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня подав у відставку урядовий уповноважений з пенсійної реформи Жан-Поль Делевуа, який мав конфлікт фінансових інтересів, отримуючи надходження поза урядовою діяльністю.

У Франції триває 14-ий день загальнонаціонального страйку та масових акцій протесту проти урядової пенсійної реформи.

Найбільше від страйку, де головними організаторами виступають профспілки транспортників, страждає Париж. У французькій столиці, фактично, паралізовано рух громадського транспорту: не працює більшість ліній метрополітену та скасовано потяги.

Напередодні у Парижі пройшли багатотисячні марші працівників багатьох галузей, включаючи транспортників, лікарів та вчителів.

За даними соціологічних опитувань, більше 60% французів підтримують страйк.

Читайте також: У Франції проти пенсійної реформи страйкують вже 13 днів

Пропонована урядом Франції пенсійна реформа передбачає збереження мінімального (легального) віку виходу на пенсію - 62 роки. Але для нарахування повних виплат потрібно буде працювати до досягнення так званого року вирівнювання, тоюто 64 років. Щоправда, це стосуватиметься лише тих, что народився після 1975 року.

В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення пенсійного виходу на два роки є необхідність збалансування пенсійного бюджету.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, що існують на сьогодні.

Із критикою урядового законопроекту про пенсійну реформу виступили найбільші французькі профспілки FO, CFDT та CGT. Вони наголошують, що урядова пенсійна реформа перетнула «червоні лінії».