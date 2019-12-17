У Франції проти пенсійної реформи страйкують вже 13 днів

У Франції у вівторок активізувалися масові акції протесту, які тривають вже 13-й день у рамках оголошеного проти урядової пенсійної реформи загальнонаціонального страйку.

Найбільше від страйку, де головними організаторами виступають профспілки транспортників, потерпає столиця Париж, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У французькій столиці паралізовано рух громадського транспорту: повноцінно працюють лише дві лінії метрополітену із 16-ти. На залізниці функціонує лише один потяг із чотирьох.

У вівторок у Парижі очікуються багатотисячні марші працівників багатьох галузей, включаючи транспортників, лікарів та учителів.

За даними соціологічних опитувань, понад 60% французів підтримують страйк попри невтішні перспективи скасувати подорожі на різдвяні та новорічні свята.

Французькі профспілки висловлюють радикальну незгоду із запропонованою урядом пенсійною реформою. Згідно з планами уряду, у Франції пропонують залишити мінімальний (легальний) вік виходу на пенсію у 62 роки. Але для нарахування повних виплат треба буде працювати до досягнення, так званого року «вирівнювання», який становитиме 64 роки. Щоправда, підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб, які народилися після 1975 року.

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В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення пенсійного виходу на два роки є необхідність збалансувати бюджет пенсійних виплат.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, що існують на сьогодні.

Із критикою урядового законопроєкту про пенсійну реформу виступили найбільші французькі профспілки FO, CFDT та CGT. Вони наголошують, що урядова пенсійна реформа перетнула «червоні лінії».

Серед головних претензій опонентів уряду є те, що у процесі реалізації реформи громадяни будуть вимушені працювати до 64 років, щоб отримати пенсійне забезпечення, яке сьогодні доступне у 62 роки.

Фото: АА