Страйки у Франції не збираються переривати на різдвяні свята

Французькі профспілки, не згодні з запропонованою урядом пенсійною реформою, рішуче налаштовані продовжувати страйк і у період різдвяних свят.

Про це заявив один із лідерів провідної профспілкової організації Франції – Генеральної конфедерації праці (CGT) – Лоран Брюн, повідомляє France 24.

«Різдвяної перерви не буде, доки уряд не схаменеться», - заявив профспілковий лідер, який координує французьку залізницю.

Напередодні прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп представив законопроєкт про пенсійну реформу. Згідно з планами уряду, у Франції пропонують залишити мінімальний вік виходу на пенсію на рівні 62 роки. Але для нарахування повних виплат треба буде працювати до досягнення так званого “віку вирівнювання”, який становитиме 64 роки. Щоправда, підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб, які народилися після 1975 року.

В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення на два роки віку виходу на пенсію є необхідність збалансувати бюджет пенсійних виплат.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.

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Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи - замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, що існують на сьогодні.

Із критикою урядового законопроєкту про пенсійну реформу виступили найбільші французькі профспілки FO, CFDT та CGT. Вони наголошують, що урядова пенсійна реформа перетнула “червоні лінії”.

Зокрема, противники реформи заявляють, що у процесі реалізації реформи громадяни будуть змушені працювати до 64 років, щоб отримати пенсійне забезпечення, яке сьогодні доступне у 62 роки.

У Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. Особливо масовими і рішучими були акції у Парижі, де був паралізований рух громадського транспорту.

Зараз профспілки закликають провести чергову загальнонаціональну акцію 17 грудня.

Фото: AA