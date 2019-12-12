Профспілки Франції готові продовжити страйк через незгоду з пенсійною реформою

У Франції профспілки висловили незгоду із представленою у середу урядом пенсійною реформою та готові продовжити та посилити масові акції протесту, які тривають з минулого четверга.

Про це повідомляє France 24, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Профспілки державного залізничного оператора SNCF наголосили, що страйк на транспорті буде "посилений"", - йдеться у повідомленні.

З критикою урядового законопроєкту про пенсійну реформу виступили також три найбільші французькі профспілки FO, CFDT та CGT.

Там наголошують, що урядова пенсійна реформа перетнула "червоні лінії".

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Серед головних претензій опонентів уряду є те, що у процесі реалізації реформи громадяни будуть вимушені працювати довше, ніж вийти на пенсію з адекватним забезпеченням.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із проєктом пенсійної реформи, у Франції пропонують залишити мінімальний вік виходу на пенсію у 62 роки, але для отримання повних виплат треба буде працювати до 64-х. Щоправда, підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб, які народилися після 1975 року. Відповідно до проєкту реформи, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів, щоб громадяни працювали довше. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме повний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 різних пенсійних планів для різних категорій працівників, що наразі існують.

Нагадаємо: у Франції з 5 грудня тривав загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. Особливо масовими та рішучими були акції у Парижі, де було паралізовано рух громадського транспорту. Заключна хвиля протестних акцій відбулася 10 грудня. Станом на 11 грудня ситуація у французькій столиці поступово нормалізується.