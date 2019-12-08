Масові протести у Франції: прем'єр наполягає на проведенні пенсійної реформи
Про це повідомляє The Local.
«Якщо ми не проведемо далекосяжну, серйозну і прогресивну реформу сьогодні, то завтра хтось прийме дійсно жорстоку», - заявив прем'єр.
Він наполягає, щоб уряд країни дотримувався запланованої пенсійної реформи, яка повинна бути представлена в цьому місяці.
У той же час лідер Загальної конфедерації праці Філіп Мартінес підкреслив, що його профспілка продовжуватиме акції протесту, поки уряд не представить свій пенсійний план.
Профспілки також пообіцяли провести другу серію масових демонстрацій по всій країні.
У неділю, 8 грудня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з міністрами, які беруть участь у підготовці радикальної пенсійної реформи, яка викликала загальнонаціональний страйк і призвела до зупинки основних транспортних послуг.
Фото: АА.