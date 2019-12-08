Масові протести у Франції: прем'єр наполягає на проведенні пенсійної реформи

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп наполягає на проведенні пенсійної реформи, яка викликала масові протести по всій країні.

Про це повідомляє The Local.

«Якщо ми не проведемо далекосяжну, серйозну і прогресивну реформу сьогодні, то завтра хтось прийме дійсно жорстоку», - заявив прем'єр.

Він наполягає, щоб уряд країни дотримувався запланованої пенсійної реформи, яка повинна бути представлена ​​в цьому місяці.

У той же час лідер Загальної конфедерації праці Філіп Мартінес підкреслив, що його профспілка продовжуватиме акції протесту, поки уряд не представить свій пенсійний план.

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Профспілки також пообіцяли провести другу серію масових демонстрацій по всій країні.

У неділю, 8 грудня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з міністрами, які беруть участь у підготовці радикальної пенсійної реформи, яка викликала загальнонаціональний страйк і призвела до зупинки основних транспортних послуг.

Фото: АА.