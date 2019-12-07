Через страйк у метро Парижа на лінії вийшли лише безпілотні потяги

Загальний страйк у Франції, який триває третій день, паралізував громадський транспорт у Парижі, а також рух на основних автомагістралях країни.

Про це інформує DW.

«Управління транспорту в Парижі повідомило про закриття дев'яти ліній метрополітену. Повністю працюють лише дві лінії, на яких курсують поїзди, керовані електронним способом без машиністів. Значною мірою зупинився і столичний наземний транспорт», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що заблоковано рух на важливих автомобільних шосе Франції. Водії вантажівок влаштували акцію "Равлик": вони перекривають своїми машинами частину смуг на автошляхах, протестуючи проти підвищення акцизів на дизельне пальне у 2020 році.

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Як повідомляв Укрінформ, у Франції 5 грудня розпочався загальнонаціональний страйк. Протестувальники виступають проти запропонованої урядом і підтриманої президентом Макроном пенсійної реформи. У страйку беруть участь представники багатьох галузей, у тому числі залізничники, вчителі, поліцейські, пожежники.