Протести у Франції спричинили транспортний колапс і закриття шкіл

Цього вівторка у містах Франції продовжуються протести співробітників державного сектора проти пенсійної реформи, яку готує влада президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Le Figaro

«У Франції далі тривають акції протесту працівників державного сектора проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.Так, у Парижі спостерігається посилена присутність поліції уздовж Єлисейських полів, перекриті вулиці, що ведуть до офісів Макрона і прем'єр-міністра», - йдеться в повідомленні.

Слід наголосити, що в Парижі та інших великих містах через ці протести пасажири зіткнулися зі справжнім транспортним хаосом, авіакомпанії скасували 20% рейсів, а у французькій столиці закриті десятки шкіл. Профспілки закликали залізничників, лікарів, учителів та інших державних службовців вийти на протест до того, як уряд представить подробиці пенсійної реформи.

Велика протестна активність і в інших французьких містах. Так, у Бордо і Марселі тисячі демонстрантів розмахували прапорами профспілок і тримали плакати з написом «Ми повинні позбутися Макрона». Демонстрації також проходять в Ренні, Ліоні, Нанті.

Як відомо, Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро. Провал реформи означатиме дефіцит до 17 млрд євро або 0,7% ВВП до 2025 року.

Французькі держслужбовці виступають проти підвищення пенсійного віку до 62 років. Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.

Страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

фото: Figaro