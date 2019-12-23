"Заморожена" допомога Україні: у Білому домі відреагували на публікацію документів

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому вважає "нерозсудливим" пов’язування припинення допомоги Україні з телефонною розмовою президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця управління Рейчел Семмел, коментуючи для CNN публікацію документів Center for Public Integrity, які розкривають нові подробиці заморозки військової допомоги Україні.

«Нерозсудливо пов'язувати припинення допомоги з дзвінком. Як уже було встановлено та повідомлялося публічно, про припинення допомоги було оголошено на міжвідомчій нараді 18 липня. Висмикувати одну фразу з електронного повідомлення без прив’язки до контексту — це введення в оману і неточність», — заявила вона.

Як стало відомо раніше, США заморозили допомогу Україні через приблизно 90 хвилин після телефонної розмови 25 липня президентів України та США Зеленського і Трампа. Це випливає з електронних листів, які за рішенням суду отримала американська неурядова організація Center for Public Integrity.

Сторонами листування виступають посадовці Пентагону та Адміністративно-бюджетного управління, які обговорювали надання оборонної допомоги Україні. Зокрема, про це свідчить електронне повідомлення посадовця Білого дому Майка Даффі.

«На підставі вказівок, які я отримав, зважаючи на план адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи Ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони, дотримуючись інструкцій у рамках цього процесу», – йдеться у листі Даффі в Пентагон 25 липня.

Електронний лист Даффі говорить про те, що він знав, що затримання допомоги може викликати занепокоєння.

Попри те, що велика частина тексту в документах була прихована чорнилами, деякі ключові моменти все ж таки вдалося з’ясувати. Саме вони і підтверджують стурбованість посадовців Білого дому щодо правомірності рішення про затримку допомоги Україні.

Після оприлюднення документів лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати Даффі для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. За його словами, електронне повідомлення чиновника добре ілюструє, наскільки важливу інформацію Даффі може повідомити.

«Якщо для виклику Даффі потрібно обґрунтування, то ось воно. Це електронне повідомлення - вибухонебезпечне. Високопоставлений співробітник адміністрації наказує припинити допомогу через 90 хвилин після того, як Трамп зателефонував Зеленському, і просить зберігати це в глибокій таємниці. Яке ще обґрунтування потрібно, щоб викликати свідка для надання свідчень?» — зазначив сенатор.

Також нові документи свідчать про те, що Трамп за місяць до телефонної розмови з Президентом України Зеленським цікавився деталями американської військової допомоги Україні - питанням, яке призвело до початку процедури імпічменту щодо Трампа.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: Official White House Photo by Tia Dufour