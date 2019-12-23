У Канаді поліція затримала двох осіб, які погрожували Трюдо

Канадська поліція затримала двох осіб, які надсилали прем’єр-міністра Джастіну Трюдо онлайн погрози.

Про це із посиланням на речницю Королівської канадської кінної поліції Мелані Кап’єло-Стебене пише суспільний мовник CBC News.

“Королівська канадська кінна поліція арештувала двох осіб, підозрюваних у надсиланні онлайн погроз прем’єр-міністру Джастіну Трюдо під час федеральної виборчої кампанії”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що арешти та обшуки були проведені на території провінції Квебек. “Були вилучені електронні пристрої”, - повідомляє CBC News.

Обоє затриманих були зрештою звільнені, однак проти них ще можуть висунути обвинувачення після завершення розслідування. “Ми проаналізуємо те, що вдалося виявити під час обшуку”, - сказала Кап’єло-Стебене.

За її словами, особи затриманих поки не розголошуватимуться.

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Речниця додала, що поліція постійно стежить за загрозливими заявами у мережі Інтернет та проводить розслідування, коли вважає, що онлайн твердження можуть дійсно призвести до насильства.

Нагадаємо: у розпал виборчої кампанії в жовтні поява Джастіна Трюдо на одному із заходів була суттєво відкладена. Коли ж він врешті з’явився на публіці, то був одягнутий у бронежилет та перебував у супроводі значно посиленої охорони.