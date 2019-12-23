У Канаді поліція затримала двох осіб, які погрожували Трюдо
Про це із посиланням на речницю Королівської канадської кінної поліції Мелані Кап’єло-Стебене пише суспільний мовник CBC News.
“Королівська канадська кінна поліція арештувала двох осіб, підозрюваних у надсиланні онлайн погроз прем’єр-міністру Джастіну Трюдо під час федеральної виборчої кампанії”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що арешти та обшуки були проведені на території провінції Квебек. “Були вилучені електронні пристрої”, - повідомляє CBC News.
Обоє затриманих були зрештою звільнені, однак проти них ще можуть висунути обвинувачення після завершення розслідування. “Ми проаналізуємо те, що вдалося виявити під час обшуку”, - сказала Кап’єло-Стебене.
За її словами, особи затриманих поки не розголошуватимуться.
Речниця додала, що поліція постійно стежить за загрозливими заявами у мережі Інтернет та проводить розслідування, коли вважає, що онлайн твердження можуть дійсно призвести до насильства.
Нагадаємо: у розпал виборчої кампанії в жовтні поява Джастіна Трюдо на одному із заходів була суттєво відкладена. Коли ж він врешті з’явився на публіці, то був одягнутий у бронежилет та перебував у супроводі значно посиленої охорони.