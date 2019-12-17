Канада хоче глобальної заборони автономної зброї

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню.

“Вам варто просувати міжнародні зусилля із заборони розробки й застосування повністю автоматизованих збройних систем”, - зазначається у документі.

Трюдо також закликав главу МЗС сповна сприяти міжнародним інституціям, що допомагають підтримувати верховенство прав у світі. “Вам слід посилити міжнародні інституції, на кшталт: Міжнародного кримінального суду, Світової організації торгівлі та інших, - зокрема виділивши додаткові ресурси для просування й дотримання міжнародного права”, - наголосив прем’єр-міністр Канади.

Нагадаємо, заборону повністю автономних збройних систем, які ухвалюють рішення про летальне застосування озброєння без участі людини, просувала під час Генеральних дебатів ООН у вересні й Австрія.

Нагадаємо також, що минулого тижня сплив термін повноважень двох з останніх трьох суддів апеляційного органу СОТ. Таким чином, суд втратив можливість ухвалювати будь-які рішення. Призначення нових суддів блокує адміністрація США Дональда Трампа, яка вважає, що цей апеляційний орган упереджено ставиться до Штатів.