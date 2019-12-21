США і Німеччина обговорили тиск на Nord Stream 2

Державний секретар США Майкл Помпео та очільник МЗС Німеччини Гайко Маас обговорили взаємодію на низці напрямів зовнішньої політики, в тому числі стосовно газопроводу Nord Stream 2.

Відповідне повідомлення оприлюднив Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Держсекретар Помпео й міністр закордонних справ Маас обговорили американсько-німецьку координацію щодо низки глобальних викликів, а також потужну протидію Сполучених Штатів подальшому будівництву Nord Stream 2", - поінформували у відомстві.

Зазначається також, що сторони провели дискусію про підтримку зусиль ООН задля припинення вогню в Лівії та повернення до політичного процесу в цій країні.

Як повідомлялося, обидві палати Конгресу США схвалили проєкт закону про бюджет оборонних потреб країни на наступний рік, який серед іншого передбачає санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу Nord Stream 2. Документ має затвердити президент США.