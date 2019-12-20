Європарламент "заморозив" бюджетні перемовини з Європейською Радою

Лідери політичних груп Європарламенту дійшли згоди щодо заморожування переговорів з Європейською Радою стосовно формування Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки. Приводом для такого рішення є зволікання національних урядів країн ЄС і Європейської Ради із визначенням показників бюджету, які були б достатніми для виконання функцій та зобов’язань Європейського Союзу.

Відповідне повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейського Парламенту.

«Після того, як Європейська Рада не змогла досягти прогресу щодо пропозицій до Багаторічної фінансової перспективи (БФП) на 2021-2027 роки, лідери політичних груп Європарламенту погодилися призупинити значну частину переговорів про майбутній бюджет ЄС. Вони також зупинили переговори щодо тимчасової або часткової угоди у цьому сенсі, наголошуючи на тому, що нічого не погоджено, доки не погоджено усе», - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Коментуючи ситуацію, Президент Європарламенту Девід Сассолі зауважив, що національні уряди країн ЄС надають Євросоюзу дедалі більше завдань та відповідальності, від контролю на зовнішніх кордонах до боротьби з кліматичними змінами. Єврокомісія йде назустріч побажанням громадян ЄС, зокрема, шляхом амбітного проєкту «Зеленої угоди» ЄС, але ці зобов’язання не можуть бути реалізовані без належного бюджетного фінансування.

«Ми дуже розчаровані нестачею усвідомлення невідкладності цього питання з боку національних урядів. Поточні пропозиції від Європейської Ради не відповідають очікуванням політичних груп Європарламенту. Ми готові вести переговори в дусі конструктивного діалогу, але ми не можемо прийняти бюджет, який не дозволить виконати обіцянки, що вже надані громадянам ЄС. До появи ознак прогресу з боку Європейської Ради ми не можемо продовжувати ці переговори», - зазначив Сассолі.

Він висловив сподівання, що наступне Хорватське головування Євросоюзу, яке розпочнеться у січні, разом із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем зможуть надіслати позитивні сигнали, що дозволять швидко розпочати «реальні» переговори щодо формування нової БФП Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, Європарламент вважає, що пропозиції поточного Фінського головування ЄС щодо Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки є «провальними» і не дозволять Єврокомісії виконати взяті зобов’язання. Наразі Європейська Рада пропонує для наступної БФП ЄС загальний рівень бюджету в обсязі 1,087 мільярда євро (1.07% від ВНП ЄС). При цьому Єврокомісія представила пропозицію у 1,11% від ВНП, що вже містить зменшення у порівнянні з сумою у 1,16% від ВНП, яка виділялася для БФП ЄС у 2014-2020 роках.