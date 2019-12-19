Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

“Сьогодні Рада (Євросоюзу — ред.) продовжила економічні санкції, які спрямовані на конкретні галузі російської економіки, до 31 липня 2020 року ”, - повідомили в Раді ЄС.

У відомстві додали, що відповідне рішення було схвалене після звіту президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель перед Європейською радою 12 грудня 2019 року щодо стану імплементації Мінських угод, до яких прив'язане рішення про санкції.

У Раді наголосили: через те, що Мінські угоди не виконані повністю, Європейська рада одноголосно ухвалила політичне рішення про поновлення економічних санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції посилили.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.