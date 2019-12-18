У Конгресі США схвалили законопроєкт із “пекельними санкціями” проти Росії

Двопартійний законопроєкт, який сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем раніше назвав “пекельними санкціями”, ухвалили 17 голосами проти 5 на засіданні комітету 18 грудня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Документ передбачає запровадження санкцій проти Росії за її втручання у демократичні процеси за кордоном, а також за її "ворожі" дії в Сирії й агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконел має вирішити, чи виносити “Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля”, в оригіналі – “Defending American Security from Kremlin Aggression Act” (DASKA) – на повне голосування в Сенаті.

Як зазначається, щоб набути чинності, документ має бути ухвалений обома палатами Конгресу і підписаний президентом США Дональдом Трампом. Як очікують, це станеться вже наступного року.

Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля “підважити демократичні інституції в інших країнах”, російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, на кіберсектор Росії й на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору і цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган “очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до інтернету, інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування і реакцією на кіберзагрози”.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників ухвалила більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти "Північного потоку – 2".