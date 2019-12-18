Меркель заявила, що для зняття з Росії санкцій прогрес недостатній

Переговори в межах Мінського процесу просунулися вперед, але їхніх результатів недостатньо для зняття з Росії санкцій.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі 18 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можна сказати, що багаторічне затишшя (в Мінському процесі) ми залишили позаду, але цього недостатньо, щоби ми могли зняти санкції», - сказала Меркель.

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За її словами, перед самітом ЄС, на якому санкції було продовжено до липня 2020 року, вони з президентом Франції Емманюелем Макроном поінформували глав держав і урядів ЄС про перебіг і підсумки саміту в нормандському форматі.