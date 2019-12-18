У Китаї з-під землі визволили гірників, які були у пастці майже три доби

Рятувальники підняли на поверхню 13 гірників, які були заблокованими у копальні на південному заході Китаю упродовж майже 80 годин.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що через раптовий водовилив у суботу загинуло 5 гірників, 13 вважалося зниклими безвісти. Рятувальникам вдалося підтвердити, що під землею залишалися люди, отримавши відповідь на сигнал, переданий через металеву трубу.

У цілодобовій пошуковій операції були залучені три групи рятувальників загальною чисельністю 251 особа.

“Рятувальники працювали у довгому тунелі зі складними гідрогеологічними умовами з пошкодженими системами електропостачання, зв’язку та вентиляції, а також перебуваючи під ризик витоку газу”, - пише Xinhua.

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Чотирнадцять автомобілів швидкої допомоги та 62 медики прибули, аби надати допомогу визволеним гірникам, про стан здоров’я яких не повідомляється.