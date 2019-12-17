У Китаї стався вибух на шахті: 14 загиблих

Унаслідок аварії на вугільній копальні в Китаї загинуло 14 гірників, ще двоє залишаються заблокованими під землею.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

“Чотирнадцять гірників були знайдені мертвими й двоє інших залишаються заблокованими під землею після вибуху вугілля й газу на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що на момент інциденту під землею перебувало 23 гірники, сімох з них вдалося безпечно підняти на поверхню.

“Був запроваджено режим надзвичайної ситуації, триває рятувальна операція та розслідування”, - пише Xinhua.

Фото: Global Look Press