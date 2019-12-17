У Китаї стався вибух на шахті: 14 загиблих
Укрінформ
Унаслідок аварії на вугільній копальні в Китаї загинуло 14 гірників, ще двоє залишаються заблокованими під землею.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.
“Чотирнадцять гірників були знайдені мертвими й двоє інших залишаються заблокованими під землею після вибуху вугілля й газу на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що на момент інциденту під землею перебувало 23 гірники, сімох з них вдалося безпечно підняти на поверхню.
“Був запроваджено режим надзвичайної ситуації, триває рятувальна операція та розслідування”, - пише Xinhua.
Фото: Global Look Press