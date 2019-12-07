Кількість загиблих унаслідок вибуху газу у Словаччині зросла до семи

Число загиблих унаслідок вибуху газу у багатоповерхівці в словацькому місті Прешів збільшилося до семи осіб.

Про це повідомляє AP.

"Місцеві чиновники сьогодні повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок вибуху газу у багатоквартирному будинку на сході Словаччини до семи людей", - йдеться у повідомленні.

Пожежники та міська влада Прешова повідомили, що одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Вибух стався у 12-поверховій будівлі у п’ятницю. Три верхні поверхи були цілком знищені, повідомили пожежники. Близько 40 людей постраждали унаслідок інциденту.

Понад 100 пожежників задіяли для гасіння пожежі, яку нарешті повністю загасили у суботу вранці.

Як повідомлялося, у багатоповерхівці в словацькому місті Прешів стався потужний вибух газу. Раніше повідомлялося про 5 загиблих.

Фото: Michal Ivan / spectator.sme.sk