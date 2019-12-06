У Словаччині в багатоповерхівці стався вибух, є загиблі

У багатоповерхівці в словацькому місті Прешов стався потужний вибух газу.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

“У п'ятницю, 6 грудня, після обіду в багатоповерхівці одного з районів Прешова, що на сході Словаччини, стався вибух газу”, - йдеться у повідомленні.

У Словаччині в багатоповерхівці стався вибух / Фото: Michal Ivan / spectator.sme.sk

За словами мера міста Олени Турчанови, є загиблі й багато постраждалих. Вона вже оголосила в місті надзвичайну ситуацію.

За даними місцевих ЗМІ, одна людина загинула, коли впала з балкону.

Як повідомили у рятувальній службі, нині існує також загроза обвалу всього будинку.

Зазначається, що у середині будівлі ще знаходяться заблокованими люди.

Нині десятки рятувальників працюють на місці вибуху.

Фото: Michal Ivan.